Чувашупрдор готовит конкурсную документацию для проведения торгов на определение исполнителя работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинино в границах г. Ядрин. Работы начнутся также в 2021 году. Об этом сообщает Минтранс Чувашии.

Также Чувашупрдор заключил госконтракт на разработку проектной документации от населенного пункта М.Чурашево до д. Старое Шуматово в Ядринском районе. Срок завершения разработки проекта: июнь 2020 года. Капитальный ремонт начнется в следующем году.

11.03.2020

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