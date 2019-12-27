ООО СК «Волга» продолжает ремонт автодорожного моста через реку Сура на автомобильной дороге Чебоксары – Сурское в Порецком районе Чувашской Республики». Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

В настоящее время проведены следующие ремонтные работы: отремонтированы опорные части пролетных строений, опоры №2-5, 50% нижней бетонной плиты пролетного строения, установлена временная опора из МИК-С, демонтированы образцы заклепок на стыках пролетного строения и ведутся работы по замене заклепок на высокопрочные болты. Так же организацией ООО «МДТ-сервис» г.Владимир было проведено освидетельствование мостового перехода после проведения ремонтных работ. В ремонте мостового сооружения используются новейшие технологии, применяется шов – «Мауэр» и гидроизоляция – Мостоизоляция.

Ремонтные работы на мостовом сооружении через р. Сура в Порецком районе начаты в июне. Сумма госконтракта составила 183 млн. руб. Объект является переходящим – согласно госконтракту работы на объекте будут производиться в течение 2 лет, из общей суммы контракта на 2019 г. выполнено работ на сумму 27,2 млн. руб., на 2020 г. – 155,8 млн. руб.

Ремонт мостового сооружения через р.Сура проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предусмотрено устройство новых тротуарных плит, устройство нового асфальтового покрытия дорожной части, выравнивание двух мостовых балок, укрепление одной из опор.

27.12.2019

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