Начало строительных работ в здании аэровокзала столицы Чувашии все ближе. Проектная документация, на изготовление которой потребовалось более 10 месяцев, готова и основной пакет документов передан руководству авиапредприятия. Об этом сообщается на странице аэропорта в сети Инстаграм.

Напомним, здание аэровокзала планируется увеличить с помощью пристроя со стороны перрона и со стороны привокзальной площади. Имеющихся площадей для увеличивающегося пассажиропотока недостаточно, даже с учетом введения в строй незадействованного ныне второго этажа.

Процедура передачи земли под строительство пристроя была начата два года назад и в настоящее время подходит к своему логическому завершению. Непосредственно к ремонтным работам ООО «МАЧ» сможет приступить после того, как будет изготовлена рабочая документация, при наличии разрешительных документов и положительного заключения по проекту Главной государственной экспертизы.

По самым оптимистичным прогнозам, это может произойти уже летом 2020 года. Рмонтные работы планируется завершить в 2021 году.

Обращаем ваше внимание, что во время ремонта работа авиапредприятия останавливаться не будет.

На сайте аэропорта предлагается проголосовать за 4 варианта внешнего вида аэровокзала.

24.12.2019

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