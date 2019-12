View this post on Instagram

Начало строительных работ в здание аэровокзала все ближе. Очередной этап подготовки позади. Проектная документация, на изготовление которой потребовалось более 10 месяцев, готова и основной пакет документов передан руководству авиапредприятия. Напомним, здание аэровокзала планируется увеличить с помощью пристроя со стороны перрона и со стороны привокзальной площади. Имеющихся площадей для увеличивающегося пассажиропотока недостаточно, даже с учетом введения в строй незадействованного ныне второго этажа. К сожалению, чтобы приступить к строительству необходимо уладить еще ряд формальностей. Процедура передачи земли под строительство пристроя была начата два года назад и в настоящее время подходит к своему логическому завершению. Непосредственно к ремонтным работам ООО "МАЧ" сможет приступить после того, как будет изготовлена рабочая документация, при наличии разрешительных документов и положительного заключения по проекту Главной государственной экспертизы. По самым оптимистичным прогнозам, это может произойти уже летом 2020 года. Сами ремонтные работы планируется завершить в 2021 году. Обращаем ваше внимание, что во время ремонта работа авиапредприятия останавливаться не будет.