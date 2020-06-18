По словам главного инженера подрядной компании Феникс, рекультивация свалки в Яльчиках завершится до 14 июля 2020 года. Об этом он сообщил Александру Воробьеву 17 июня во время визита и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашии в Яльчикский район.

Свалка ТКО в Яльчиках действовала с 1988 года. Отходы со всего района свозились именно сюда. Ее площадь составляет около 1 га, а объем накопленных отходов – почти 12 тыс. кубических метров. Закрытие свалки позволит защитить почву и водоемы от загрязнения. В районе улучшится экологическая обстановка и самочувствие жителей близлежащих населенных пунктов.

На данный момент при помощи техники формируется тело свалки. Для этого мусор компонуют и уплотняют. Всего в работе задействовано 5 единиц техники: 2 бульдозера, 2 самосвала и экскаватор. После того как все отходы будут собраны и уплотнены, подрядчик произведет послойную укладку гидроизолирующих материалов, чтобы внутрь полигона не проникали атмосферные осадки. Будет положен слой щебня, глины и чернозема с последующим посевом травы.

В свою очередь Александр Воробьев отметил, что в текущем году в республике рекультивация ведется также в Аликовском районе.

«Благодаря работе администраций, эти два района смогли получить финансирование в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». На свалках уже проделано немало работ. Ход выполнения контролируется как стороны врио Главы Чувашии Олега Николаева, Минприроды, так и администрации в регулярном режиме» — сказал он.