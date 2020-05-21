21 мая в Алатыре врио Главы Чувашии Олег Николаев ознакомился с ходом реконструкции деревянного здания бывшего городского училища 1911 года постройки. Реставрационные работы начались в прошлом году в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

На 2019-2020 годы Алатырскому краеведческому музею выделено 16,3 млн рублей, из которых большая часть – 11,2 млн рублей – составляют средства федерального бюджета. Двухгодичный контракт на проведение реставрации объекта культурного наследия заключен с ООО «НПП «Наследие» (г. Чебоксары).

В 2019 году выполнен первый этап работ на сумму 8 млн рублей: обновлена кровля, частично заменена стропильная система, восстановлен утраченный в 1950-х годах фронтон здания.

В 2020 году реконструкция объекта продолжилась. В настоящее время проведены внутренние демонтажные работы, заменены межэтажные перекрытия каменного пристроя. Далее в рамках заключенного контракта планируется выполнить работы по усилению фундамента здания.

В марте 2020 года при уточнении республиканского бюджета по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева Алатырскому краеведческому музею на проведение окончательных работ было выделено 22,3 млн рублей.

По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Розы Лизаковой, дополнительное финансирование позволит завершить реконструкцию здания, имеющего историческую и культурную ценность для жителей и гостей города. На эти средства планируется выполнить реставрацию наружных стен, окон, дверей, замену инженерных сетей, внутреннюю отделку помещений, а также перестройку главного входа.

Олег Николаев отметил, что на сегодняшнем этапе важно разработать план дальнейших действий, предусмотрев в нем работы по подготовке здания к началу отопительного сезона. «Жду от вас четкого графика производства работ. В нем должно быть зафиксировано, что к зиме должна быть готова внутренняя инженерия, отопление должно быть подано», – заключил руководитель региона.

21.05.2020

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