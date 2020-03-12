Сегодня в редакции «Тăван Ен» главный редактор Виктория Вышинская встретилась с главным специалистом по корпоративным коммуникациям Группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Чувашской Республики Оксаной Ивановой. Одной из тем обсуждения стала доставка Почтой России пенсий на территории Чебоксарского района.

«В настоящее время Почта России получила право на доставку пенсий и в Чебоксарском районе. Поэтому наши почтальоны, начальники почтовых отделений начали активно предлагать пенсионерам перевести доставку пенсии на почту. Для этого человек должен написать заявление в Пенсионный фонд. При необходимости мы берем на себя и пересылку писем с такими заявлениями. Повторюсь, это не секретная операция, мы работаем с населением открыто, наши отделения на виду, наших почтальонов все знают и в лицо, и по имени», — пояснила Оксана Иванова.

Она заверила, что для пенсионера ничего не изменится, кроме названия доставщика. Точно так же пенсию будут приносить в один и тот же день – по графику, утвержденному Пенсионным фондом. Более того, приносить будет конкретный почтальон, чаще всего –односельчанин, которого он отлично знает.

«Для пожилых людей Почта России удобнее, потому что мы не только пенсии носим, наши почтальоны доставляют счета и сразу на месте могут принять платежи за газ, за воду, за вывоз мусора, штрафы, налоги, на телефон деньги положить. Получается принцип «одного окна» на дому» — добавила Оксана Куприяновна.

Также на встрече речь зашла о выпуске Почтой России марки к 100-летию Чувашской автономии, достигнута договоренность об установке специального ящика в почтовом отделении п. Кугеси, куда почтальоны будут складывать обращения от подписчиков «Тăван Ен», оставлять их смогут все приходящие на почту. Речь шла и о подписной кампании на издание на 2 полугодие 2020 года.

Оксана Иванова передала в музей «Тăван Ен» миниатюрные фигурки почтальонов.

Отметим, что ранее почтальоны обратились в адрес редакции с просьбой наладить обратную связь через них с читателями, поскольку они адресуют им много жалоб на инфраструктуру, дороги, бродячих собак.

12.03.2020

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