Редакция газеты «Тăван Ен» продолжает проводить Дни активного подписчика при поддержке Почты России. Сегодня сотрудники редакции выехали в почтовые отделения в д. Сятракасы, с.Икково п.Кугеси, п. Новое Атлашево, где вручили благодарственные письма почтальонам, которые подписали наибольшее количество жителей на 1 полугодие 2020 года на газету «Таван Ен».

Во всех вышеуказанных почтовых отделениях роздана промопродукция издания, развешаны qrкоды, с помощью которых, используя гаджеты, можно попасть на сайт www.tavanen.ru и группы «Таван Ен» в социальных сетях.

День активного подписчика#таванен 28.01.2020

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28.01.2020

www.tavanen.ru