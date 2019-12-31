Министерство цифрового развития, информационной политики

и массовых коммуникаций Чувашской Республики объявило итоги республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации 2020 года, проведенного 26.12.2019.

В номинации «Социально значимый проект печатного издания» во 2 группе поддержаны проекты «Паттăрсен астăвăмĕпе» («Памяти героев»), «Хранящие заветы предков» («Пуян эткер управçисем») АУ «Редакция газеты «Тăван Ен» Мининформполитики Чувашии.

Первый проект «Памяти героев» посвящен 75-летию Победы в ВОВ. Он направлен на популяризацию исторических достоверных сведений о событиях Второй мировой войны. Основой для реализации проекта станет электронная база данных об участниках ВОВ, сформированная на сайте www.tavanen.ru, которая пополнялась с участием членов Поискового движения Чувашии.

В рамках реализации проекта в газете «Тăван Ен» предполагается цикл публикаций о неизвестных истории подвигах уроженцев Чебоксарского района. Журналисты с помощью поисковиков планируют изучить историю воинских частей, сформированных в Чебоксарском районе, Алатыре и Алатырском районе, где дислоцировался 139 стрелковая дивизия в годы Великой Отечественной Войны, узнать больше о судьбах участников войны, их детях, рождавшихся после отбытия дивизии из населенных пунктов Чебоксарского района. У редакции газеты «Тăван Ен» есть достоверные сведения о семьях, которые связаны узами брака во время пребывания дивизии в населенных пунктах Чебоксарского узда, а их дети рождались под грохот минометов. Все сведения будут опубликованы в газете «Тăван Ен», а мероприятия в рамках проекта будут сопровождаться видео и фотоотчетами в одноименном сетевом издании. Кроме этого, в рамках проекта «Памяти героев» в Доме печати в городе Чебоксары (пр. Ивана Яковлева,13) выставка «Журналисты «Тăван Ен» — участники ВОВ» будет дополнена фотографиями и биографиями уроженцев со всей Чувашии.

Второй проект «Хранящие заветы предков» направлен на сохранение очагов Чувашской культуры, старинного быта, секретов рукоделия. В нем будет рассказываться об энтузиастах, которые создают музеи в своих деревнях, которые становятся частью туристического маршрута.

Оба проекта подготовлены шеф-редактором издания Еленой Губановой.

Редакция получит на реализацию проектов более полумиллиона рублей.

31.12.2019

www.tavanen.ru