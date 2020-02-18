Сегодня редакцию газеты «Тăван Ен» в Доме печати посетили студенты 4 курса Отделения журналистики Чувашского государственного университета им.И.Н. Ульянова под руководством председателя Союза журналистов Чувашии Валерия Комиссарова.

Главный редактор газеты Виктория Вышинская приветствовала будущих журналистов и предложила им провести анализ «Тăван Ен». Для этого им были розданы анкеты и свежий номер газеты. Затем студентам продемонстрированы видеоролики об акциях газеты, о проводимой с внештатниками работе, службе доставки, работе в социальных сетях, сетевом издании www.tavanen.ru.

Шеф-редактор газеты Елена Губанова рассказала о реализуемых редакцией проектах «Хранящие заветы предков» (про энтуазистов, открывающих музеи в селах и деревнях) и «Памяти героев» (про поисковые отряды), об индексации новостей с сайта www.tavanen.ru в системе «Яндекс.Новости». Она предложила студентам принять участие в III Республиканском фотоконкурсе «Премия имени братьев Костиных», премия за победу в котором составляет 5 тысяч рублей.

Виктория Вышинская призвала студентов ознакомиться с новым совместным проектом «Тăван радио» и газеты «Тăван Ен» — «Аякри Тăван», в котором рассказывается о чувашских диаспорах России. Он является продолжением реализуемого на страницах газеты социально значимого проекта «Чуваш чуваша видит издалека». Уже вышла передача о чувашах Санкт-Петербурга, Крыма, в этот четверг в прямой радиоэфир выйдут чуваши Тюмени.

Студенты в редакции #таванен 18.02.2020



18.02.2020

www.tavanen.ru