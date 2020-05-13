Появились случаи недобросовестной рекламы оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые дельцы «втюхивают» доверчивым людям телевизионные приставки, которые якобы могут принимать сотни каналов без абонентской платы. На практике это оказываются стандартные приставки для приема спутникового или эфирного телевидения или и вовсе коробки с землей.

На шести сайтах предлагается купить приставку за 179 рублей по акции. По словам продавцов, обычно приставка стоит 3990 рублей. Название приставки встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union-1080, VEVö. Для рекламы всех трех моделей используется одно и то же фото. Сайты обещают «180 популярных каналов без абонплаты», «высокое качество изображения и звука», «идеальный прием на 99% территории РФ». Реклама уверяет, что после подключения к телевизору «приемник автоматически настроится на оптимальный прием сигналов со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов».

В подтверждение эффективности всех трех моделей приставок приводится рекомендация псевдосотрудника РТРС — ведущего инженера Сергея Антонова: комментарий с фотографией. В штате РТРС такого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС не продают и не рекламируют приемное оборудование, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке.

РТРС также не имеет отношения к сервисам, предлагающим сотни телеканалов. Предприятие транслирует 20 цифровых телеканалов в каждом регионе, а также местные телеканалы в аналоговом формате. Принять все эфирные телеканалы страны единым пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступны 253 модели телевизионных приставок для приема цифрового эфирного вещания. Из них 63% моделей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существуют приставки по 179 рублей. Скорее по такой цене можно встретить антенный кабель или упаковку батареек.

Согласно отзывам на тематических форумах, в лучшем случае под видом чудо-приборов скрывается обычное приемное оборудование. Несколько телезрителей получили вместо заказанных приставок коробки с землей.

Не исключено, что в ближайшее время мошенники переименуют приставку и будут рекламировать ее на новом сайте. Будьте бдительны и не поддавайтесь на их уловки.

13.05.2020

www.tavanen.ru