Региональный центр по хоккею готов на 90%

13 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Строительство Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах близится к завершению. Спортивное сооружение возводится в рамках федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Открытие состоится уже в конце апреля.Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Строительство спортивного сооружения стартовало в апреле 2019 года, в настоящий момент его строительная готовность составляет более 90%.

«Уже практически готова  сама ледовая арена. Ведутся пуско-наладочные работы и благоустройство прилегающей территории. Нет сомнения, что объект будет введён в эксплуатацию вовремя. Строители создали очень хороший спортивный объект — светлый, красивый, удобный, профессиональный. Я надеюсь, что жители Чебоксар с удовольствием и комфортом будут здесь заниматься спортом», — отметил посетивший строительный объект и.о. министра физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

Региональный центр по хоккею — это крытая ледовая арена размерами 29×60 м с трибунами для зрителей на 228 посадочных мест, раздевалками и другими административно-бытовыми помещениями. Общая площадь здания составляет более 4 тысяч квадратных метров. На его возведение из федерального бюджета республика получила 180 млн. рублей. Ещё 20,5 млн. рублей было выделено из республиканского бюджета.

13.03.2020

www.tavanen.ru

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