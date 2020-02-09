И.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов проинспектировал ход строительства Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО им. Героя Советского Союза А.В.Кочетова.Новое спортивное сооружение возводится в Новоюжном районе г.Чебоксары в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщает Минспорта Чувашии.

Строительство спортивного сооружения начато в начале 2019 года. Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «ПМК – 8». По контракту его должны ввести в эксплуатацию в мае текущего года.

По словам Михаила Богаратова, новое спортивное сооружение будет востребовано у всех любителей спорта и здорового образа жизни. В первую очередь, здесь будут тренироваться и играть воспитанники профильной республиканской спортивной школы олимпийского резерва №4 – это детские и юношеские хоккейные команды «Сокол», команда по следж-хоккею «Атал», а также любительские команды республики. Здесь будут проводиться самые разнообразные спортивно-массовые мероприятия. А любители катания на коньках смогут провести досуг с пользой для здоровья.

9.02.2020

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