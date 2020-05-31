В региональном центре хоккея с шайбой, построенном в Чебоксарах рядом с Кадетским корпусом, прошла церемония передачи технической документации от исполнителя заказчику.
Спортивный объект стоимостью более 270 миллионов рублей — филиал четвертой республиканской школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии, базирующейся в Новочебоксарске. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
Камеры видеонаблюдения, а их на объекте установлено более 30, не только фиксировали наше перемещение, система распознавания внесла лицо корреспондента в базу данных.
— Дворец — умный дом. Здесь и пожарная, и охранная сигнализации, и система распознавания лиц , — разъяснил инженер по монтажу электронных систем безопасности Михаил Кишкин.
Согласно контракту, подрядчик в течение 5 лет будет осуществлять контроль и в случае необходимости ремонт ледового катка.
31.05.2020
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