В региональном центре хоккея с шайбой, построенном в Чебоксарах рядом с Кадетским корпусом, прошла церемония передачи технической документации от исполнителя заказчику.

Спортивный объект стоимостью более 270 миллионов рублей — филиал четвертой республиканской школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии, базирующейся в Новочебоксарске. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Камеры видеонаблюдения, а их на объекте установлено более 30, не только фиксировали наше перемещение, система распознавания внесла лицо корреспондента в базу данных.

— Дворец — умный дом. Здесь и пожарная, и охранная сигнализации, и система распознавания лиц , — разъяснил инженер по монтажу электронных систем безопасности Михаил Кишкин.

Согласно контракту, подрядчик в течение 5 лет будет осуществлять контроль и в случае необходимости ремонт ледового катка.

31.05.2020

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