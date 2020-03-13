Ревель Федоров стал Почетным гражданином Чувашии

13 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио главы Чувашии Олег Николаев присвоил за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность  почетное звание «Почетный гражданин  Чувашской  Республики» Федорову Ревелю Федоровичу – члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Справочно

Ревель Фёдорович Федоров  (р. 29.12.1929, д. Большие Чаки Урмар. р-на) – живописец, график, монументалист, организатор в области изобразительного искусства, член Союза художников СССР (1967); профессор (1994); действител. член (2009), член президиума (2011) Российской академии художеств. Окончил Чебоксарское художественное учи­лище (1955), факультет станковой графики Харьков. художествен. института (1963). Служил в Советской армии (1950–53). Работал преподавателем изобразител. искусства и черчения сред. школы №22 г. Калининград (1955–57), старшим художественным редактором Чувашского книжного издательства (1963–64). В 1964–2009 преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте (с 1998 университет): доцент (с 1980), зав. кафедрой теории и истории искусств (1969–73), живописи (1989–2003). Председатель правления Союза художников Чувашии (1981–87, 1991–2015); член (1972–77), секретарь (1987–91) правления Союза художников РСФСР; член правления Союза художников СССР (1982–87); секретарь правления Союза художников России (1993–2010).

Источник справочных сведений http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=1307

13.03.2020

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