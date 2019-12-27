27 декабря сотрудники МЧС России отметили свой профессиональный праздник – День спасателя. Торжества по этому случаю состоялись и в Чебоксарах. Офицеров и бойцов, а также гражданских специалистов экстренной службы поздравили руководители органов власти республики.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся при спасении людей в чрезвычайных ситуациях.

Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» вручена инженеру ООО «Дорисс-безопасность» Игорю Петрову,

В марте 2019 года в многоквартирном доме в д. Курмыши Игорь Петров, спасая пьяного соседа из пожара, дважды делал ему искусственное дыхание. И только на третий раз после 30 нажатий на грудь он задышал, после чего потихоньку сосед до приезда скорой пришел в себя.

Кстати За прошедший период пожарно-спасательными подразделениями совершено 1430 выездов на пожары, спасен 151 человек. Ликвидированы последствия 870 дорожно-транспортных происшествий.

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27.12.2019

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