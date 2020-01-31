В Аэропорту столицы Чувашии для московского рейса Nordwind(PegasFly) утверждено новое расписание.
С 10 февраля 2020 года изменится расписание рейса ЕО-337/338 Чебоксары-Москва(Шереметьево) — Чебоксары. Время вылета смещается на раннее утро, а прилет переносится на ночное время: 06:10 вылет из Чебоксар, 01:05 прилёт в Чебоксары. Воздушное судно Boeing 737-800.
Перенос рейса вызван изменениями маркетинговой политики авиакомпании в связи с низкой наполняемостью рейса.
В связи с изменениями расписания подразделения аэропорта, а также все задействованные в его работе структуры и подразделения переходят на круглосуточный регламент работы.
Эл.почта — ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru
19-261. ПРОБЛЕМЫ с ТриколорТВ ТЕЛЕКАРТА 20 ЦИФРОВЫХ каналов. УСТАНОВКА — СДЕЛАЕМ КАК НАДО. Тел.:8-927-990-46-75.
Услуги
19-262. Ремонт холодильников, стаж более 20 лет. Тел.:8-927-990-46-75.
Поздравления
Юратнӑ та хаклӑ хăтана Геннадий Андреанович Сорокина 60 ҫулхи юбилейпе чун-чӗререн саламлатпӑр. Юман пек ҫирӗп сывлӑх, ҫӑлкуҫ пек тапса таракан вӑй-хал сунатпӑр. Хастарлӑху нихӑҫан та ан иксӗлтӗр, ӗмер сукмакӗ такӑр та вӑрӑм пултӑр.
19-786 Юратнăшăллăмăра, пиччемĕре, хăтамăра, Шупашкар районĕнчи Колешшара çуралса ÿснĕ, халĕ Шупашкарта пурăнакан Павел Федотович ВАСИЛЬЕВА 65 çул тултарнипе чун-чĕреренсаламлатпăр, малашне те ырлăхлă—сывлăхлăпурăнма, ĕçре, спортра çитĕнÿсем, çемьере татулăхсунатпăр. Ывăлупахĕрÿн çемйисене, мăнукусене, тăванусене ялан савăнтарсапурăн!
Пĕртăванаппăшĕсем Роза Федотова /Шупашкар\, Нина Хакимова /Етĕрне районĕ/, Рая Цветкова /Колешша\, йăмăкĕ Ирина Улянды /Шупашкар\, Хăтăшĕсем Александр Наумов /Вăрмар районĕ\, Николайпа Валерий Ярковсем /Вăрнар, Шупашкар\, тата вĕсенçемйисем.
19-792
«Тăван Ен» хаçат редакцийĕ Екатерина Ивановна Григорьевăна 54 çул тултарнă ячĕпе саламлать. Уйӑх пек ҫутӑ кун-ҫул, ҫурхи хӗвел пек ырӑ кӑмӑл, инҫет ҫул евӗр вӑрӑм ӗмӗр, чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, куҫ тулли телей, тус-тӑвансемпе шакӑлтатса пурӑнма ҫутӑ ӑраскал сунать.
19-791
Сетевое издание «Таван Ен» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл№ФС77-70083 от 7 июня 2017 года.
Учредитель (соучредители) (адрес): автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция газеты «Таван Ен» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (429500, Чувашская Республика — Чувашия, Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13).
Главный редактор — Вышинская В.А.
Адрес редакции: Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 13. Тел./факс: 8(83540)2-12-59, 8 (8352) 20-10-71.
e-mail: tavan-en21@yandex.ru
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Материалы в рубрике «Экономическое обозрение» публикуются на платной основе.
Комментарии: