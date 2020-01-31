В Аэропорту столицы Чувашии для московского рейса Nordwind(PegasFly) утверждено новое расписание.

С 10 февраля 2020 года изменится расписание рейса ЕО-337/338 Чебоксары-Москва(Шереметьево) — Чебоксары. Время вылета смещается на раннее утро, а прилет переносится на ночное время: 06:10 вылет из Чебоксар, 01:05 прилёт в Чебоксары. Воздушное судно Boeing 737-800.

Перенос рейса вызван изменениями маркетинговой политики авиакомпании в связи с низкой наполняемостью рейса.

В связи с изменениями расписания подразделения аэропорта, а также все задействованные в его работе структуры и подразделения переходят на круглосуточный регламент работы.