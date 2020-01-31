Расписание московского авиарейса в аэропорту Чебоксар изменено

31 января, 2020 - Актуально - нет комментариев
В Аэропорту столицы Чувашии для московского рейса Nordwind(PegasFly) утверждено  новое расписание.
С 10 февраля 2020 года изменится расписание рейса ЕО-337/338 Чебоксары-Москва(Шереметьево) — Чебоксары. Время вылета смещается на раннее утро, а прилет переносится на ночное время: 06:10 вылет из Чебоксар, 01:05 прилёт в Чебоксары. Воздушное судно Boeing 737-800.
Перенос рейса вызван изменениями маркетинговой политики авиакомпании в связи с низкой наполняемостью рейса.
В связи с изменениями расписания подразделения аэропорта, а также все задействованные в его работе структуры и подразделения переходят на круглосуточный регламент работы.
31.01.2020
Www.tavanen.ru

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