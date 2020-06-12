12 июня в Доме Правительства состоялся телемост с членами экипажа ракетного катера «Чувашия» Балтийского флота, на котором служат ребята из нашей республики.

С военнослужащими посредством видеосвязи пообщались врио Главы Чувашии Олег Николаев, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Николай Гаврилов и Герой России, сержант запаса Евгений Борисов. К видеоконференцсвязи подключились и родители ребят, которые сейчас проходят службу в Калининградской области.

Олег Николаев поздравил всех участников телемоста с Днем России и с юбилейной датой со дня переименования ракетного катера Балтийского флота в ракетный катер «Чувашия».

«Символично, что 5 лет назад именно в День России в городе Балтийске Калининградской области состоялась торжественная церемония присвоения боевому кораблю имени «Чувашия». На нем проходят службу и молодые люди из нашей республики, мне кажется для них это особенно почётно», — сказал врио Главы Чувашии.

«Чувашия — республика с богатым историческим прошлым, хорошим военно-промышленным опытом и прекрасными моряками. Мы рады, что каждый год к нам приезжают такие достойные молодые люди», — ответил заместитель командира Балтийской военно-морской базы по работе с личным составом капитан 1 ранга Олег Сывук.

Отметим, что ежегодно 200 молодых парней из Чувашии призываются на Балтийский флот. Часть из них проходят службу на ракетном катере «Чувашия» и базовом тральщике «Новочебоксарск».

В конце июня на Балтийский флот отправятся новые призывники.

Напомним, что в этот же день ранее руководитель региона вручил памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» Героям России.