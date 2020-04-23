Разработку проекта реконструкции Лапсарского проезда со строительством подъезда к д. 65 по Лапсарскому проезду в Чебоксарах выполняет АО «Проектно-сметное бюро», заказчик — ООО «ДорЭкоДом». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» запрошены технические условия у ПАО «МРСК-Волги — Чувашэнерго» на техническое присоединение наружного освещения и КНС объекта (3 заявки); технические условия у ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» на пересечение магистрального газопровода линиями напорной и самотечной канализации, линией электроосвещения и линией технологической связи; технические условия на примыкание Лапсарского проезда к автомобильной дороге М-7 «Волга» (Канашское шоссе, Восточный подъезд к г. Чебоксары) у ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» и у КУ «Чувашупрдор».

Инженерные изыскания были представлены и рассмотрены, после устранения замечаний, выданных МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», будет осуществлена загрузка изысканий на проверку в государственную экспертизу.

23.04.2020

www.tavanen.ru