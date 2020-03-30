Врио главы Чувашии Олег Николаев новым указом (тем же, что и ограничены передвижения житеоей) постановил приостановить на территории Чувашии работу объектов розничной торговли. Запрет действует до 5 апреля 2020 года.

Могут продолжать работу магазины с продовольственными товарами, а также магазины, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости; аптеки; салоны сотовой связи, включая продажу мобильных телефонов и планшетов.

Документом разрешается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством России.

30.03.2020

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