Совеместные усилия следственных органов Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, прокуратуры Чувашской Республики и Арбитражного суда Чувашской Республики позволили полностью возместить задолженность по заработной плате перед всеми работниками ГУП «Чувашавтотранс». Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

Следует отметить, что ранее следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по материалам, представленным органами прокуратуры Чувашской Республики, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по факту неправомерных действий со стороны должностных лиц органов государственной власти Чувашской Республики и ГУП «Чувашавтотранс», повлекших в том числе полное прекращение деятельности этого предприятия и несвоевременную выплату заработной платы его работникам.

27.12.2019

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