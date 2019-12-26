Работникам «Чувашавтотранса» задолженность по зарплате выплатят до конца 2019 года

26 декабря, 2019 - Актуально - нет комментариев

Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, чсто всем  работникам «Чувашавтотранса» задолженность по зарплате выплатят до конца 2019 года. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
По словам руководителя региона, ликвидировать задолженность помогла в том числе продажа активов «Чувашавтотранса». Напомню, ранее с торгов ушло пятиэтажное административное здание по улице Гагарина — за 53 миллиона рублей его выкупила Ипотечная корпорация Чувашии. Кроме того, в частные руки перешли две автостанции, которые раньше принадлежали перевозчику. «Новосельскую» в столице республики за 36 миллионов 750 тысяч приобрел предприниматель из Нижнего Новгорода. «Привокзальную» удалось продать за 35 с половиной миллионов рублей.

26.12.2019

www.tavanen.ru

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