Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, чсто всем работникам «Чувашавтотранса» задолженность по зарплате выплатят до конца 2019 года. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
По словам руководителя региона, ликвидировать задолженность помогла в том числе продажа активов «Чувашавтотранса». Напомню, ранее с торгов ушло пятиэтажное административное здание по улице Гагарина — за 53 миллиона рублей его выкупила Ипотечная корпорация Чувашии. Кроме того, в частные руки перешли две автостанции, которые раньше принадлежали перевозчику. «Новосельскую» в столице республики за 36 миллионов 750 тысяч приобрел предприниматель из Нижнего Новгорода. «Привокзальную» удалось продать за 35 с половиной миллионов рублей.
26.12.2019
www.tavanen.ru
Комментарии: