В Чебоксарах проведены обследования и рассмотрены различные варианты по улучшению пропускной способности перекрестка улиц Константина Иванова и Московского проспекта.

Анализ интенсивности движения показал загрузку в вечерний час пик 2200 авто/час по Московскому пр. при движении в сторону ул. 500-летия Чебоксар и 2000 авто/час при движении в сторону Московского моста, 1100 авто/час по ул. К. Иванова при движении в сторону СЗР и 300 авто/час по ул. Афанасьева.

Два светофорных объекта, работающие в режиме координации, позволили гибко управлять трафиком, но уменьшить затор по ул. К. Иванова не в состоянии, так в вечернее время «хвост» колонны начинается задолго до ул. Водопроводная.

Как поясняют в Управлении ЖКХ администрации столицы Чувашии, режим работы светофора на перекрестке Московского пр. и ул. К. Иванова будет отрегулирован по аналогии с Центром организации дорожного движения г.Москва, где более чем на 80 перекрестках ввели одновременное движение по основному зеленому сигналу светофора и с других направлений по сигналу в дополнительной секции. Математическая модель показала значительное уменьшение затора на ул. К. Иванова, в свою очередь, не повлияв на пропускную способность Московского проспекта.

Движение транспортных средств при данном режиме работы светофора предусмотрен п. 13.5 Правил дорожного движения: при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Дополнительно, на перекрестке в целях разграничения движения транспортных средств по полосам нанесена разметка 1.7.

28.05.2020

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