В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 работающие (застрахованные) лица в возрасте 65 лет и старше за период нахождения на карантине с 20 по 30 апреля 2020 года и соблюдающие режим самоизоляции по своему месту жительства либо по месту пребывания, кроме лиц, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске или лиц, переведенных на дистанционный режим работы, получат пособия по временной нетрудоспособности из Фонда социального страхования.

Государственным учреждением — региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии сразу же после поступления электронных реестров сведений от работодателей (с 20 апреля 2020 года) будут назначены и перечислены пособия на лицевые счета работающих граждан (на зарплатные счета) единовременно за 11 календарных дней.

Работодателям необходимо срочно проинформировать работников, достигших по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 20 апреля 1955 года и ранее), что на период изоляции (с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) им будет оформлен новый электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения медицинской организации, предупредить о важности соблюдения карантинного режима и режима самоизоляции.

По вопросам назначения и выплаты пособий работодатели и работающие граждане могут обращаться в Региональное отделение Фонда по телефонам 8(352)30-39-09, 30-39-15, 30-38-62,30-38-56.

17.04.2020

www.tavanen.ru