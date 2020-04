View this post on Instagram

Сразу пять чебоксарских школ выиграли внушительные гранты на всероссийском конкурсе, который проводит Министерство просвещения РФ. ⠀ Общая сумма составила 21 млн рублей. Школа №6 – проект «Детское объединение дополнительного образования IT-школа «Юникод» Школа №11 – «Школьный цифровой центр «IT-Praktik Lab» Школа №12 – «ЦифроРИТМ – Цифровое Развитие Информатики Технологии Математики» Школа №18 – «Академия математики и информатики «Schooldroid» Школа №40 – «С уверенностью в цифровое будущее» ⠀ На выигранные средства школы смогут приобрести компьютеры, интерактивное оборудование. ⠀ Часть гранта направят на разработку цифровых учебно-методических комплектов, стажировку и повышение квалификации педагогов. Поздравляем победителей! #цифроваяэкономика #развитиеобразования