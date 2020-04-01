Пять чебоксарских школ выиграли гранты на всероссийском конкурсе, который проводит Министерство просвещения РФ. Общая сумма составила 21 млн рублей. Поддержаны следующие проекты: школа №6 – проект «Детское объединение дополнительного образования IT-школа «Юникод», школа №11 – «Школьный цифровой центр «IT-Praktik Lab», школа №12 – «ЦифроРИТМ – Цифровое Развитие Информатики Технологии Математики», школа №18 – «Академия математики и информатики «Schooldroid», школа №40 – «С уверенностью в цифровое будущее». Об этом сообщил в инстаграме глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

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На выигранные средства школы смогут приобрести компьютеры, интерактивное оборудование.

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Часть гранта направят на разработку цифровых учебно-методических комплектов, стажировку и повышение квалификации педагогов.

1.04.2020

www.tavanen.ru