В Межрегиональном центре компетенций – Чебоксарском электромеханическом колледже состоялось торжественное открытие пяти новых мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Об этом сообщает Минобразования Чувашии.

Мастерские открыты по следующим компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Веб-дизайн и разработка», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Кибер-безопасность», «Сетевое и системное администрирование». Все они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием по стандартам WorldSkills.

На создание и оснащение мастерских направлено 34 млн рублей.

Новые учебные помещения станут площадкой не только для обучения студентов, но и повышения квалификации педагогических работников, в том числе в виде стажировки, проведения профориентационных мероприятий, реализации программ дополнительного профессионального образования для взрослого населения. Кроме того, мастерские в ближайшее время будут аккредитованы в качестве центра для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

3.01.2020

www.tavanen.ru