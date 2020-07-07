Проект этого мощного и солидного документа опубликован 7 июля на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии. Пятилетняя программа развития Чувашии разработана Международным центром развития регионов в тесном сотрудничестве со всеми органами исполнительной власти региона, муниципалитетами республики, общественниками и экспертами из бизнес-среды.

Напомним, презентация проекта Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской республики на 2020-2025 годы состоялась 24 июня на заседании Высшего экономического совета региона, который прошел в рамках Чебоксарского культурного форума, посвященного празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области.

Комплексная программа представляет собой план действий по развитию Чувашской Республики на ближайшие 5 лет. Она состоит из комплекса проектов и мероприятий, увязанных между собой по ресурсам, срокам, промежуточным и конечным результатам, возможностям транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

В ходе разработки Комплексной программы прошло ее широкое обсуждение в средствах массовой информации, в экспертном сообществе, было получено более 500 предложений от жителей республики и общественности, проведено обсуждение с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления.

В настоящее время идет подготовка к ее финальному утверждению. В частности, по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева проходят обсуждения в разрезе муниципалитетов. Руководитель региона сам лично участвует в генерации идей совместно с жителями муниципалитетов в ходе своих рабочих поездок по районам Чувашии. С 24 июня обсуждения прошли в городе Новочебоксарске, Козловском и Мариинско-Посадском районах республики.

По заявлению Олега Николаева, Комплексная программа социально-экономического развития региона должна стать «предметным руководством к действию».

«Это будет квинтэссенция всех документов, действующих по развитию Чувашии: стратегии развития до 2035 года, национальных проектов и государственных программ. На их основе мы готовим четкую программу действий по развитию республики для улучшения условий жизни населения», – подчеркнул он.