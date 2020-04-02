Владимир Путин обратился к гражданам России из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

Режим нерабочих дней продлен до 30 апреля с сохранением заработной платы.

Работу продолжат медучреждения, органы власти, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Власти регионов должны согласовывать свои действия по борьбе с коронавирусом с Роспотребнадзором.

Путин призвал сохранить рабочие места и доходы граждан.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев и всех неравнодушных людей, которые осознали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, что в Чувашии подтверждены два случая коронавируса.

2.04.2020

www.tavanen.ru