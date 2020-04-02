Владимир Путин обратился к гражданам России из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Режим нерабочих дней продлен до 30 апреля с сохранением заработной платы.
Работу продолжат медучреждения, органы власти, аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Власти регионов должны согласовывать свои действия по борьбе с коронавирусом с Роспотребнадзором.
Путин призвал сохранить рабочие места и доходы граждан.
Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев и всех неравнодушных людей, которые осознали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией коронавируса.
Напомним, что в Чувашии подтверждены два случая коронавируса.
2.04.2020
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