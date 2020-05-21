Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки модернизации агропромышленного комплекса на 4,5 млрд рублей.

«Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 млрд рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные производители сельхозтехники и оборудования были загружены новыми заказами», — заявил он на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Путин добавил, что считает необходимым принять дополнительные решения для поддержки модернизации аграрных предприятий и их оснащения современной техникой. Он напомнил, что власти РФ уже предусмотрели субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, комбайнов, оборудования для переработки сырья, действуют льготные условия по лизингу специализированной техники.

«В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 млрд рублей», — отметил глава государства.

Ранее в ходе совещания глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что министерство направляет в этом году 4,3 млрд рублей на выплаты в рамках программы лизинга для покупателей сельхозтехники по неудовлетворенным заявкам 2019 года, а оставшиеся в программе 5,7 млрд рублей закончатся к августу. Министерство получило дополнительные заявки на 3,6 тыс. единиц техники с поставкой в сентябре — октябре и просит выделить на программу еще 2 млрд рублей.

По программе льготного лизинга техники для мелиорации Мантуров предложил выделить еще 1 млрд рублей на выполнение заявок на поставку 2,5 тыс. единиц техники в дополнение к уже согласованным 8 тыс. единиц на 3 млрд рублей, а по программе поддержки производителей российской перерабатывающей техники — еще 1,5 млрд рублей на реализацию 9 тыс. единиц техники. «С Минфином мы предварительно этот вопрос проработали в рамках перераспределения средств Минпромторга», — отметил он.

Без задержек

Путин потребовал оперативно и без задержек доводить до аграриев средства, предназначенные для развития АПК. «Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек, доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно», — сказал глава государства.

По его словам, все решения по поддержке АПК, по сохранению его устойчивого, динамичного развития, должны быть максимально содержательными и эффективными.

Сбыт продукции

Путин также поручил Минпромторгу и Минсельхозу подготовить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермеров. «Прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов», — заявил он.

Президент призвал «поддержать деловую инициативу на селе, рачительных и предприимчивых людей, которые умеют и любят работать на земле и создают новые рабочие места». По его словам, фермерам со своей продукцией сложно пробиться в торговые сети, а на создание своих площадок для продажи продукции у них не хватает ресурсов.

Глава государства отметил, что хотя такое содействие оказывается и сейчас, но этого не хватает сельхозпроизводителям. «Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли», — сказал он. Путин добавил, что ярмарок и других торговых пространств, где фермеры могли бы реализовать свои товары, должно быть больше, подчеркнув при этом, что они должны быть «не где-то на отшибе, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца».

Экспорт и импорт

Президент доволен показателями экспорта российской сельхозпродукции, но констатирует, что и импорт не уменьшается. На совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности глава государства напомнил о том, что в 2019 году отечественной сельхозпродукции было экспортировано на $25 млрд.

«Просто невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства, лет 10-15 назад никому в голову не приходило, что такое вообще может быть», — заметил Путин. Он также сравнил этот показатель с объемами экспорта российских вооружений на сумму $15 млрд в год. «Но в прошлом году все-таки на 1% объем нашего экспорта [сельхозпродукции] снизился», — констатировал президент, уточнив, что на то есть объективные причины.

При этом он указал, что «объем импорта сельхозпродукции остался на прежнем уровне — и это $30 млрд». «Оружия мы на столько не закупаем», — обратил внимание глава государства. На его взгляд, такие цифры говорят о том, что еще есть над чем работать. По его словам, «это интегрированный показатель» возможностей РФ и земель страны.

Путин признал, что многие земли РФ «находятся в зоне рискованного земледелия». «И, тем не менее, это огромное достояние России, огромное наше конкурентное преимущество, которое мы должны использовать», — уверен глава государства.