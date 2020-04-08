Президент России Владимир Путин в начале онлайн-совещания с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Главной задачей властей президент назвал борьбу с распространением заболевания, защиту здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан.

По словам главы государства, все регионы должны сконцентрироваться на увеличении готовности медучреждений, наращивании их мощностей и возможностей.

Ключевые поручения президента:

—Минфин должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу;

—дать медикам нужны повышенные страховые гарантии, как у военных;

—с апреля на три месяца устанавливается спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей;

—правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат;

—нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать;

—помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость;

—родителям детей от 3 до 7 лет для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки;

—распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам;

—бизнес должен приложить все усилия для сохранения своих компаний;

—помощь получат в первую очередь те, кто сохраняет занятость;

—расширить параметры предоставления кредитных каникул;

—оставшимся без работы власть поможет напрямую: три месяца будут платить пособие в размере МРОТ;

—семьям с детьми, где родители потеряли работу, выделить дополнительно по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.

Напомним, что в Чувашии на 8 апреля зарегистрировано 19 случаев коронавируса.

8.04.2020

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