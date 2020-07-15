В связи с организацией пополнения транспортных карт через все устройства самообслуживания банка, оснащенные встроенными NFC-ридерами, и троекратным увеличением сети пунктов пополнения транспортных карт, ООО «ЕТК» сообщает о закрытии своих мини-офисов с 15 июля 2020 г. в г.г. Чебоксары и с 4 августа 2020 г. в г. Новочебоксарск.

Дополнительно сообщаем, что пополнить транспортную карту в настоящее время возможно во всех отделениях почтовой связи и во всех филиалах ПАО Сбербанк в г.г. Чебоксары и Новочебоксарск. Адреса пунктов продажи и пополнения транспортных карт размещены на сайте etk.21.

По всем вопросам применения безналичной оплаты проезда на транспорте общего пользования на территории Чувашской Республики Вы можете обращаться в офис ООО «ЕТК» по адресу: г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д. 17А, по телефону (8352) 36-33-30.