СУ СК РФ по Чувашии сообщает подробности трагического происшествия в Чебоксарах.

Днем 20 марта 2020 года в кирпичном жилом доме, расположенном по улице Вторая Путепроводная в городе Чебоксары, произошло возгорание с последующим задымлением помещения. Внутри постройки в это время находились двое детей, 2016 и 2018 годов рождения, а также их бабушка. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №1 города Чебоксары и скорой медицинской помощи, однако спасти пострадавших не удалось. По предварительным данным погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Причина пожара устанавливается. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике проводится доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, задействованы криминалисты. В целях установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время на месте ЧП также работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Чувашской Республике в составе экспертов испытательной пожарной лаборатории, дознавателей и психологов, которые оказывают морально-психологическую помощь родственникам погибших.

20.03.2020

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