9 мая 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами проводится международная культурно-патриотической акции «День Победы на разных языках».

Суть акции — исполнение любым желающим легендарной песни «День Победы» на родном для себя языке. Для проведения акции на сайте pobeda-2020.ru размещается интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков) (панель будет доступна с 7 мая). Помимо самого исполнения участники акции смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив в своих соцсетях. По итогам акции состоится конкурс — лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.

Проект реализуется силами оргкомитета «Наша Победа». Партнеры: Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Федеральное агентство по делам печати и массовых коммуникаций (Роспечать), Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, ВОД «Волонтеры Победы».

Специально для акции – впервые собраны и сделаны переводы легендарной песни на все основные языки народов России, бывшего СССР, Европы и Азии (более 100 литературных переводов).

Согласие на участие в акции уже дали Роскосмос (запись песни космонавтами на орбите), Минобороны России (запись песни военнослужащими в САР), Росгвардия (челлендж с построчным исполнением песни сотрудников из разных национальных регионов).

7.05.2020

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