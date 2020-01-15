Полицейские Чувашии и Татарстана смогли разыскать двух школьниц, которые поехали самостоятельно «посмотреть» Казань.

Сообщение о пропаже двух местных школьниц поступило в отдел МВД России по Козловскому району 14 января в 19 часов 35 минут от их мам. После занятий в школе девочки не вернулись домой. Ранее школьницы из дома не уходили и в поле зрения правоохранителей не попадали.

Как сообщает МВД по Чувашии, полицейским в кратчайшие сроки удалось установить, что козловские школьницы находятся в Казани. Тогда чувашские полицейские обратились за помощью к коллегам из Республики Татарстан. Вскоре девочки были обнаружены сотрудниками линейного отдела совместно с волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» спящими на железнодорожном вокзале города Казань.

Школьницы сразу же были доставлены в отдел МВД России по Козловскому району, где их встретили родители. Позже стало известно, что в тот день девочки прогуляли уроки и с утра на электричке отправились в Казань, чтобы «посмотреть достопримечательности». Они гуляли до вечера и сами не заметили, как опоздали на последнюю электричку, на которой ранее они планировали вернуться домой. Сотовый телефон, который был у одной из них, к тому времени разрядился, поэтому позвонить родителям они не смогли. Школьницы решили дождаться утренней электрички на вокзале.

Сейчас со школьницами и их родителями работают сотрудники полиции по делам несовершеннолетних. Известно, что школьниц поставят на профилактический учет.

15.01.2020

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