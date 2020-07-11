В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками Следственного комитета РФ по Чувашской Республике во взаимодействии с сотрудниками МВД РФ по Чувашской Республике установлено местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней девушки, 2005 года рождения, которая находилась в городе Казань. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

Как установлено следствием, в период с 23 часов 16 июня до 03 часов 17 июня 2020 года несовершеннолетняя самовольно ушла из дома в городе Шумерля откуда направилась сначала в город Чебоксары, а затем уехала в город Казань, где проживала у своих друзей. Следствием установлено, что за период её отсутствия никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось. В настоящее время девушка доставлена домой к родителям.

В связи с этим уголовное дело, возбужденное по факту её безвестного исчезновения, подлежит прекращению за отсутствием события преступления.