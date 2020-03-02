Прокурор Чувашии отправлен в отставку

2 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Василий Пословский освобожден от должности прокурора Чувашии. сообщает cheb.ru. И.о. прокурора республики назначен Александр Евграфов. 

Пословский занимал должность прокурора с 17 июня 2017 года. 

Добавим, что в прокуратуре Чувашской Республики начала работу комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут личный прием жителей Чувашской Республики.

Прием состоится 4 марта 2020 года в период с 9 до 20 часов в здании прокуратуры Чувашской Республики по адресу: г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 48.

Прием будет осуществляться по предварительной записи по телефону: (8352) 39-20-43

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

 

2.03.2020

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