Василий Пословский освобожден от должности прокурора Чувашии. сообщает cheb.ru. И.о. прокурора республики назначен Александр Евграфов.
Пословский занимал должность прокурора с 17 июня 2017 года.
Добавим, что в прокуратуре Чувашской Республики начала работу комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут личный прием жителей Чувашской Республики.
Прием состоится 4 марта 2020 года в период с 9 до 20 часов в здании прокуратуры Чувашской Республики по адресу: г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 48.
Прием будет осуществляться по предварительной записи по телефону: (8352) 39-20-43
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.03.2020
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