Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Суд постановил, что «порядок вступления в силу ст. 1 закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации». «Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.

Прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама считает: «Как нам известно, закон о поправке к Конституции Российской Федерации будет вынесен на общероссийское голосование. Новые изменения, касающиеся социального блока, будут гарантировать оплату труда и выплату пенсий всем, поэтому никакие обстоятельства не смогут приостановить их рост.

Теперь в Конституции указано, что в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного, а также регулярно будет осуществляется индексация размера пенсии. Такие нормы действующая Конституция не содержит.

Теперь индексация касается и работающих пенсионеров, чья пенсия не индексировалась продолжительное время, когда не хватало средств в бюджете.

Только недавно МРОТ в регионах начали устанавливать на уровне прожиточного минимума, что дает дополнительную поддержку социально незащищенным слоям населения. Поскольку Конституция является основным законом, то она гарантирует людям, что их права будут защищены. Тем самым социальный характер нашего государства закреплется фактически в деталях».

16.04.2020

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