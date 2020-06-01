Днем 30 мая в органы полиции поступило сообщение о пропаже мальчика, 2008 года рождения в районе кладбища села Ачаксы Канашского района.

Установлено, что в то время, пока родственники мальчика прибиралась на могиле, ребенок ушел в неизвестном направлении.

В течение двух часов с момента начала поисковых работ в полутора километрах от кладбища сотрудниками полиции был обнаружен пропавший мальчик, стоящий по пояс в воде в болотистой местности.

Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

По данному факту прокуратура Ленинского района г. Чебоксары (по месту жительства мальчика) и Канашская межрайонная прокуратура по поручению исполняющего обязанности главы надзорного ведомства Александра Евграфова начали проверку в местных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

1.06.2020

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