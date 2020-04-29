Прокуратурой Чебоксарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксарского района оскорбившего сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 38-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении стационарного пункта полиции, расположенного возле по ул. Советская п. Кугеси, публично, в присутствии третьих лиц, употребил в адрес сотрудника патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Чебоксарскому району, находящегося при исполнении служебных обязанностей, высказывания, противоречащие нравственным нормам и правилам поведения в обществе, выраженные в агрессивной и неприличной форме.

Предварительное следствие по делу проведено следователем СУ СКР по Чувашской Республике.

Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу прокуратурой направлены в суд.

За данное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

29.04.2020

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