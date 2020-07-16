Прокуратурой организована проверка информации о перекрытии прохода к жилым домам

16 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары по поручению прокуратуры Чувашской Республики организована проверка информации, размещенной в сети Интернет о перекрытии прохода к жилым домам в микрорайоне «Гремячево».






В ходе проверки будут изучены подробнее обстоятельства произошедшего, необходимая документация, в том числе правомерность ограничения прохода жителям домов и обоснованность взимания платы за проезд автомобилей на указанном участке местности.





В случае выявления нарушений требований закона будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение нарушений.





16.07.2020





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