Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары по поручению прокуратуры Чувашской Республики организована проверка информации, размещенной в сети Интернет о перекрытии прохода к жилым домам в микрорайоне «Гремячево».

В ходе проверки будут изучены подробнее обстоятельства произошедшего, необходимая документация, в том числе правомерность ограничения прохода жителям домов и обоснованность взимания платы за проезд автомобилей на указанном участке местности.

В случае выявления нарушений требований закона будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение нарушений.

16.07.2020

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