Прокуратурой Вурнарского района направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего начальника ОГИБДД МО МВД России «Вурнарский» в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ст.286 ч.1 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст.291.2 ч.1 УК РФ (мелкое взяточничество), ст.292 ч.1 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Он обвиняется в незаконном освобождении знакомых от привлечения к административной ответственности, получении мелкой взятки за незаконные действия в рамках служебных полномочий и изготовлении подложных документов в интересах своего знакомого для получения последним страховых выплат.

До направления дела в суд должностное лицо уволено со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел.

Предварительное следствие по делу проведено СУ СК России по Чувашской Республике.

Отмечаем, что санкция ч.1 ст. 286 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, ч.1 ст. 291.1 УК РФ – до 1 года лишения свободы, ч.1 ст. 292 УК РФ – до 2 лет лишения свободы.

10.01.2020

www.tavanen.ru