Прокуратурой Чувашской Республики проведена проверка сведений о неправомерном размещении объектов недвижимости на особо охраняемой природной территории в Ядринском районе, размещенных в сети Интернет. Установлено, что на территории Большешемердянского сельского поселения Ядринского района расположена особо охраняемая природная территория «Этноприродный парк Чувашской Республики имени А.П. Айдака» в границах которой находится земельный участок общей площадью 159 000 кв.м. (земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием «для ведения сельскохозяйственного производства»), с 2015 года принадлежащий на праве собственности СХПК «Союз». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

На основании разрешений на строительство, выданных в 2019 году главой Большешемердянского сельского поселения Ядринского района, на данном земельном участке СХПК «Союз» возведены два объекта капитального строительства под названием – «Дом пчеловода» и «Омшаник». До настоящего времени разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов не выдавались.

Построенные объекты капитального строительства по техническим параметрам не соответствуют проектной документации, фактически дом пчеловода является жилым домом, а омшаник – баней.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, полномочиями по выдаче разрешения на строительство в границах особо охраняемой природной территории обладает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Таким образом, главой Большешемердянского сельского поселения разрешения на строительство обозначенных объектов выданы в отсутствие соответствующих полномочий.

По результатам проверки прокуратурой в адрес администрации Большемердянского сельского поселения и СХПК «Союз» внесены представления, по результатам рассмотрения которых два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В то же время, нарушения закона, в том числе путем сноса самовольных построек, не устранены.

В этой связи прокурором Ядринского района в суд направлено исковое заявление с требованием о признании построенных объектов самовольными постройками и их сносе.

14.02.2020

www.tavanen.ru