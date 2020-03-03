Прокуратура проводит проверку по факту отравления бытовым газом пяти жителей Чебоксар

3 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сотрудники прокуратуры Чувашии проводят проверку по факту отравления бытовым газом пяти человек в Чебоксарах.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, сегодня утром пять человек, включая трех несовершеннолетних, 7,9 и 11 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения г.Чебоксары в связи с отравлением бытовым газом.

По информации Минздрава Чувашии пострадавшие находятся в средней степени тяжести.

В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего отравления.

Прокуратурой Чувашской Республики по данному происшествию организованы проверочные мероприятия, которые поручены прокуратуре Калининского района г.Чебоксары.

В ходе проверки также будет дана оценка условиям жизни несовершеннолетних.

3.03.2020

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