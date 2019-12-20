Прокуратурой Батыревского района организованы проверочные мероприятия по факту пожара, уничтожившего 19 декабря 2019 года в д. Старые Тойси Батыревского района здание Старотойсинского сельского дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о противопожарной безопасности при эксплуатации сельского дома культуры, качеству проведенных в 2018 году ремонтных работ, а также надлежащему исполнению служебных обязанностей уполномоченными должностными лицами.

По результатам проведенной проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

20.12.2019

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