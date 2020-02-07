Прокуратурой г.Новочебоксарска организованы проверочные мероприятия по информации о сборах денежных средств в одной из городских школ. 06.02.2020 в сети Интернет опубликована информация о принудительном сборе денежных средств со всех учащихся одного из первых классов городской школы под предлогом приобретения мебели и фурнитуры для окон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям причастных к сбору денежных средств лицам. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Прокуратура республики напоминает, что государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса находится в компетенции органов власти и образовательной организации. В этой связи за счет бюджетных средств обучающиеся должны быть обеспечены учебниками, учебными пособиями и иными необходимыми условиями для получения образования. Ремонт классов, здания школы и замена окон, как правило, также должны быть произведены за счет бюджетных средств.

На данные цели можно использовать внебюджетные источники, в том числе переданные родителями и иными законными представителями.

Но, при этом, согласно законодательству о благотворительной деятельности взносы должны быть только добровольными и никто, в том числе администрация образовательной организации, педагоги и родительский комитет, не вправе понудить родителей и законных представителей учащихся сдавать денежные средства и требовать от них фиксированной суммы, на проведение ремонтных работ в школе и приобретение различных товарно-материальных ценностей.

Органами прокуратуры республики по каждому факту нарушения законодательства в данной сфере проводятся тщательные проверки, принимаются меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

7.02.2020

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