Прокуратурой Козловского района по факту отсутствия 14 января на занятиях двух учащихся 7 класса Тюрлеминской школы проведена проверка законодательства об образовании и о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетними. В ходе ее проведения установлено, что учащиеся в этот день решили, не посещая школу, без разрешения родителей выехать в г. Казань Республики Татарстан, где были обнаружены 15.01.2020 сотрудниками ОМВД России по Козловскому району. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

При этом сотрудники образовательной организации о факте отсутствия учеников в школе родителям, в администрацию района и органы полиции не сообщили. Факт исчезновения детей был выявлен родителями лишь в вечернее время, когда они не вернулись домой.

В этой связи под руководством прокурора района проведена рабочая группа со всеми субъектами профилактики, с приглашением родителей несовершеннолетних, на которой приняты решения по устранению причин и условий, способствовавших пропуску учащимися занятий и оставления их без присмотра со стороны образовательного учреждения и родителей.

По результатам проверки в адрес директора школы прокурором внесено представление об усилении контроля за обучающимися и необходимости проведения профилактической работы. В адрес главы администрации района также направлена соответствующая информация.

23.01.2020

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