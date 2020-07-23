Чувашской транспортной прокуратурой совместно с государственным инспектором Приволжского Управления Госжелдорнадзора провела проверку после схода вагона на железнодорожных путях необщего пользования АО «Чебоксарский речной порт», произошедшего 12 июля.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований закона, в том числе при эксплуатации путей необщего пользования; отсутствие нормативной и технической документации на эксплуатацию и ремонт железнодорожного пути; несоблюдение порядка оборудования железнодорожных переездов; отсутствие надлежащего контроля за состоянием пути и надлежаще подготовленных сотрудников, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах и их разгрузку.

Эксплуатация пути и подвижного состава в указанных условиях создает угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 12 июля привело к сходу подвижного состава.

По результатам проверки транспортным прокурором внесено представление генеральному директору АО «Чебоксарский речной порт» и приостановлена до полного устранения нарушений эксплуатация одного из железнодорожных путей необщего пользования, расположенного на территории АО «Чебоксарский речной порт».

Материалы прокурорской проверки направлены в Приволжское управление Госжелдорнадзора Ространснадзора для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц предприятия к административной ответственности.

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