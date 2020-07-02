По поручению и.о. прокурора Чувашии Александра Евграфова организована проверка публикации «Пихтулинская свалка возрождается?» о деятельности несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории примыкающей к д. Янашкасы Чебоксарского района.

Из размещенной в сети Интернет информации следовало, что на данной территории имеется захоронение сотен стеклянных бутылок, шлангов, мебели, строительных отходов, резиновых покрышек, остатков автомобильных кресел и прочего мусора.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по контролю за вывозом мусора с территории поселений, а также по установлению лиц, причастных к массовому и объемному складированию отходов на указанном участке местности.

В случае выявления нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение.

2.07.2020

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