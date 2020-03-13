Прокуратурой Ленинского района г.Чебоксары проведена проверка соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Бывший дом пионеров на бульваре купца Ефремова в Чебоксарах признан объектом культурного наследия. В настоящее время его собственником является индивидуальный предприниматель. Установлено, что в результате произошедшего в 2014 году пожара объект культурного наследия получил значительные повреждения, в связи с чем находится в неудовлетворительном состоянии.

Согласно федеральному закону, собственник объекта культурного наследия обязан выполнять требования к его сохранению в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия. В этой связи прокуратурой района в Ленинский районный суд г.Чебоксары направлено исковое заявление с просьбой обязать собственника объекта культурного наследия выполнить его ремонт с учетом особенностей, предусмотренными действующим законодательством, в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Заочным решением суда исковые требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Дом 1890 года постройки приобрел в ноябре прошлого года предприниматель Дмитрий Арсентьев.

13.03.2020

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