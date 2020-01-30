Прокурор Чувашии Василий Пословский на заседании коллегии прокуратуры Чувашской Республики по итогам работы в 2019 году указал на активную работу прокуроров по выявлению и пресечению коррупционных проявлений. В 2019 году таких нарушений выявлено 3597, в целях устранения которых применялись необходимые меры прокурорского реагирования, а виновные лица получали заслуженное наказание: в дисциплинарном порядке наказано 1230 виновных лиц, 112 должностных и юридических лиц наказано в административном порядке, возбуждено 31 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Так, например, по итогам проверочных мероприятий, проведённых прокуратурой республики, в связи с представлением недостоверных сведений о доходах привлечены к дисциплинарной ответственности министр образования республики и 4 заместителя различных министерств, глава администрации города Чебоксары, другие должностные лица и депутаты.

30.01.2020

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