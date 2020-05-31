Прокуратурой республики в ходе рассмотрения обращения депутата проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Городской стоматологической поликлинике.

Проведенной, в апреле 2020 года проверкой установлено, что 35 работников, осуществляющих трудовую деятельность в поликлинике № 3 указанного медицинского учреждения находились в отпуске без сохранения заработной платы. Отпуска предоставлены работникам Городской стоматологической поликлиники на основании их заявлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Согласно ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем, может быть предоставлен работнику по его письменному заявлению по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Вместе с тем, в ходе проверки путем изучения документов и опроса работников учреждения установлено, что заявления поданы ими по предложению работодателя. Кроме того, в самих заявлениях отсутствовало указание причины предоставления отпусков, что не соответствует положениям трудового законодательства.

При этом, фактов оказания на работников учреждения давления и совершения действий, содержащих признаки преступлений, не выявлено. Сами работники каких-либо обращений в органы прокуратуры не направляли.

Проверкой также установлены факты несвоевременного расчета при увольнении четырех немедицинских работников учреждения, прекративших трудовые отношения по собственной инициативе.

По итогам проверки на основании постановления прокуратуры Московского района г. Чебоксары руководитель АУ «Городская стоматологическая поликлиника» привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

В адрес учреждения прокуратурой также внесено преставление по итогам рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время работники, находившееся на момент проверки в «административном отпуске», приступили к трудовой деятельности.

Отмечаем, что ранее в некоторых региональных информационных ресурсах были опубликованы сведения о том, что прокуратурой в ходе указанной проверки не выявлялись нарушения, что не соответствовало действительности.

31.05.2020

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